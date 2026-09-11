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        Sporting ile Galatasaray arasında planlama fark yarattı!

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Sporting mağlubiyetiyle başladı; Okan Buruk sahaya ilk 11'de tek yeni transfer sürebildi. Rakip Sporting ise planlaması ile fark yarattı

        Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Planlama fark yarattı!

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidilebilecek en zorlu deplasmanlardan biri olan Sporting'le 'merhaba' dedi.

        Lizbon'a üç önemli oyuncusu Osimhen, Lemina ve Singo'dan yoksun giden sarı-kırmızılılar kaptan Abdülkerim'den de ağrıları nedeniyle faydalanamadı.

        İlk 11'de sol stoperde Jakobs, ileri uçta ise Barış Alper'in oynadığı maçta öne geçen temsilcimiz skor üstünlüğünü koruyamadı; ilk yarıdaki futbola da gölge düştü.

        SPORTING, ERKEN HAMLELERİN MEYVESİNİ TOPLADI

        Lizbon’da sadece skor değil, iki kulübün yazı nasıl geçirdiği de belirleyici oldu.

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        Bu yaz dokuz oyuncuyu renklerine bağlayan Sporting transferlerinin altısını temmuz sonuna yetiştirirken; Galatasaray’da Leao, Deniz Gül ve Bitshiabu gibi hamleler son günlere kaldı.

        Bu yaz orta sahada büyük bir değişime giden Sporting transfer pazarındaki erken hamlelerinin meyvelerini topladı.

        Sporting’in Galatasaray karşısındaki görüntüsünün arkasında yaz döneminde yapılan erken planlama da vardı.

        Portekiz ekibi Zalazar’ı 16 Mayıs, Doumbia’yı 1 Haziran, Andersen’i 9 Haziran, Altimira’yı 30 Haziran’da kadrosuna kattı.

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        GALATASARAY TRANSFERDE GEÇ KALDI

        Galatasaray ise ilk transferi Ugochukwu’yu 15 Temmuz’da alırken, Batrakov 20 Ağustos’ta, Leao 29 Ağustos’ta, Deniz Gül ve Bitshiabu ise eylülün ilk günlerinde geldi.

        Sporting’de Galatasaray karşısında forma giyen yeni isimlerden Zalazar, Doumbia, Andersen ve Altimira’nın en geç geleni bile 30 Haziran’dan beri takımla çalışıyordu.

        Sarı-kırmızılılarda ise ilk 11’de sahaya çıkan tek transferi olan Batrakov’un gelişi ise 20 Ağustos’a sarktı.

        Sporting yeni oyuncularına sistemi öğrenmeleri ve takıma uyum sağlamaları için haftalar kazandırırken, Galatasaray'ın geç kalan operasyonlarının faturası Şampiyonlar Ligi’nin ilk gecesinde sahaya da yansıdı.

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        #galatasaray
        #Sporting
        #şampiyonlar ligi
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