Stanimir Stoilov: Çok önemli bir galibiyet aldık

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoilov, "Gerçekten çok zor, çok sert ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da oynamak istedi, gol atmak istedi. Bu açıdan güzel bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ama rakibimiz yakaladığı pozisyonu değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. İkinci yarıya daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirerek buradan çok önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

REKLAM

"HER MAÇTA ÖNDE BASKI YAPARAK OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "En önemli nokta performansımızı her geçen gün ilerletiyor olmamız. Genç oyuncularımız özgüvenlerini artırmış oldu. Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor, iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Tekrar yarışa gireceklerini onlar adına bir şeyin bitmediğini düşünüyorum. Bunu bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuz sakattı. Hiçbir zaman istediğimiz savunma hattını oluşturamadık. Kaybettiğimiz maçlarda bile 2-3 gol atmıştık, bu da sıkıntımızın savunmada olduğunu gösteriyordu. Bu oyuncular geri gelince performansımız artmaya başladı. Her maç gol atıyoruz, bu bizim açımızdan çok önemli. Biz mümkünse her maçta önde baskıyla oynamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.