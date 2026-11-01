Stefan Savic: Kazanarak devam etmek çok önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Trabzonspor'un ilk golünü atan Stefan Savic, galibiyeti değerlendirdi.

SAVIC SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'da karşılaşmanın ilk golü savunma oyuncusu Stefan Savic'ten geldi. Karadağlı stoper, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. İkinci golü atan Muçi ise bu sezon üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

"KAZANARAK DEVAM ETMEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Galibiyetin ve yakaladıkları seriyi sürdürmenin önemine değinen Stefan Savic, "Bugün bizim için kazanmak ve devam etmek çok önemliydi. Zor bir maç olacaktı ama bizim için önemli olan rakibi açacak golü atmaktı. En önemli olan bu serinin devam etmesi, bu bize özgüven katıyor. Bu bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

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"MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Attığı golün ardından duran toplara yönelik çalışmalarına da değinen deneyimli savunma oyuncusu, "Kornerlere, duran toplara olabildiğince çalışmaya çalışıyoruz. Maçın kaderini değiştirebilecek şeyler bunlar. Bugün de öyle oldu. Duran toptan attığımız golle maçın kaderini değiştirdik. Duran topların üzerine çalışıyoruz ve onları değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.