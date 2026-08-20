Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:39 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
21 Ağustos Cuma:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail
21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
23 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
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21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
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