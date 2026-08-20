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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

        Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:39 Güncelleme:
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        Süper Lig'de haftanın hakemleri!

        Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

        21 Ağustos Cuma:

        21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay

        22 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

        19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail

        21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

        23 Ağustos Pazar:

        19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan

        19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

        21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

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        21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak

        24 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

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