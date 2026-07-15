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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatleri belli oldu!

        Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatleri belli oldu!

        Süper Lig'de sezonun maçTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini açıkladı. saatleri belli oldu!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 20:05 Güncelleme:
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        Süper Lig'de sezonun maç saatleri belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri doğrultusunda ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak.

        Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ile 20.00'de oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak.

        Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.

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