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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım Göztepe

        Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım Göztepe

        Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Corendon Alanyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Göztepe şu ana kadar 18 takım arasından galibiyet alamayan tek takım oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Galibiyeti olmayan tek takım Göztepe

        Sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göztepe, 5 maç sonunda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı ve 5'inci hafta itibarıyla 18'inci sıraya geriledi. 5'inci hafta başında Göztepe ile birlikte galibiyet sevinci yaşayamayan TÜMOSAN Konyaspor, evinde güçlü rakibi Trabzonspor'u 1-0 yenerek siftah yaptı. Göztepe ise henüz 3 puan sevinci yaşayamayan tek takım olarak taraftarını üzmeye devam etti.

        Müsabakanın 28. dakikasında Rhaldney'in golüyle öne geçen Göztepe ilk devreyi galip tamamladı. Corendon Alanyaspor, 63'üncü dakikada Fernandes ile beraberliği yakalasa da Juan 73'üncü dakikada penaltıdan ağları sarstı. Ancak Göztepe 2 dakika sonra Makouta'nın golün engel olamadı. Alanya deplasmanından beraberlikle dönen Göztepe puanını 2'ye çıkardı. Son yılların en kötü başlangıcına imza atan Göztepe yine kalesini savunamadı. Toplamda 13 gol yiyen sarı-kırmızılar en kötü savunma performansı gösteren ekip oldu.

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        #Göztepe
        #süper lig
        #Alanyaspor
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