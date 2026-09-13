Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım Göztepe

Sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göztepe, 5 maç sonunda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı ve 5'inci hafta itibarıyla 18'inci sıraya geriledi. 5'inci hafta başında Göztepe ile birlikte galibiyet sevinci yaşayamayan TÜMOSAN Konyaspor, evinde güçlü rakibi Trabzonspor'u 1-0 yenerek siftah yaptı. Göztepe ise henüz 3 puan sevinci yaşayamayan tek takım olarak taraftarını üzmeye devam etti.

Müsabakanın 28. dakikasında Rhaldney'in golüyle öne geçen Göztepe ilk devreyi galip tamamladı. Corendon Alanyaspor, 63'üncü dakikada Fernandes ile beraberliği yakalasa da Juan 73'üncü dakikada penaltıdan ağları sarstı. Ancak Göztepe 2 dakika sonra Makouta'nın golün engel olamadı. Alanya deplasmanından beraberlikle dönen Göztepe puanını 2'ye çıkardı. Son yılların en kötü başlangıcına imza atan Göztepe yine kalesini savunamadı. Toplamda 13 gol yiyen sarı-kırmızılar en kötü savunma performansı gösteren ekip oldu.