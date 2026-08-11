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        Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır!

        2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 18 takım, 13 ildeki 18 farklı statta mücadele edecek. Sezonun en yüksek kapasiteli stadı 53 bin 387 kişiyle RAMS Park olurken, onu 47 bin 911 kapasiteyle Chobani Stadı ve 42 bin 684 kapasiteyle Tüpraş Stadı takip ediyor. En düşük kapasiteli stat ise 4 bin 274 seyirci kapasiteli Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır!

        Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 69. sezonun başlamasına sayılı günler kala maçların oynanacağı statlar hazır.

        Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

        Ligde mücadele eden 18 takım, maçlarını 18 farklı statta oynayacak.

        Yeni sezonda lig müsabakaları 13 ildeki statlarda gerçekleştirilecek.

        Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Ankara, İzmir, Trabzon, Konya, Antalya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum'dan birer ekip mücadele edecek.

        EN FAZLA SEYİRCİ KAPASİTESİNE SAHİP STATLAR

        Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda en fazla seyirci kapasitesine sahip stadı konumunda bulunuyor.

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        2011 yılından bu yana hizmet veren RAMS Park, 53 bin 387 seyirci kapasitesiyle yeni sezonda da sarı-kırmızılıların maçlarına ev sahipliği yapacak.

        Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Chobani Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stadı olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, yeni sezondaki maçlarda 47 bin 911 taraftarı ağırlayabilecek.

        Beşiktaş'ın rakiplerini konuk ettiği Tüpraş Stadı ise 42 bin 684 kişi kapasitesiyle yeni sezonda taraftarlarını bekleyecek.

        EN AZ SEYİRCİ KAPASİTESİNE SAHİP STATLAR

        İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, yeni sezonda maç yapılacak yerler arasında en az kapasiteye sahip stat oldu.

        Süper Lig'de bu sezon Eyüpspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak stadın 4 bin 274 seyirci kapasitesi bulunuyor.

        Süper Lig'de 11. sezonuna hazırlanan Corendon Alanyaspor'un müsabakalarını yaptığı Alanya Oba Stadı 9 bin 785, ligin yeni takımlarından Çorum FK'nin rakiplerini konuk edeceği Çorum Şehir Stadı 13 bin 119, Kasımpaşa'ya ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı da maçlarda 13 bin 797 seyirciyi ağırlayabilecek.

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        MODERN STATLAR

        Süper Lig maçları, 2026-2027 sezonunda son yıllarda yapılan ve yenilenen modern statlarda oynanacak.

        RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı, Alanya Oba Stadı, Gaziantep Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı, Eryaman Stadı, Kocaeli Stadı, Çaykur Didi Stadı, Diyarbakır Stadı ve Çorum Şehir Stadı 2008 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

        İstanbul'daki Chobani Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı da son dönemde yapılan yenileme çalışmalarıyla Türk futboluna hizmet veriyor.

        STATLAR VE KAPASİTELERİ

        Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda oynanacak maçların yapılacağı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde:

        Takım Stat Kapasite
        Galatasaray RAMS Park 53387
        Fenerbahçe Chobani 47911
        Beşiktaş Tüpraş 42684
        Konyaspor MEDAŞ Konya Büyükşehir 41135
        Trabzonspor Papara Park 41061
        Kocaelispor Kocaeli 34829
        Samsunspor Samsun Yeni 19 Mayıs 34346
        Amed Sportif Faaliyetler Diyarbakır 30480
        Gaziantep FK Gaziantep 30320
        Göztepe ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 23376
        Erzurumspor FK Erzurum Kazım Karabekir 21374
        Gençlerbirliği Eryaman 20000
        İstanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17067
        Çaykur Rizespor Çaykur Didi 14879
        Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13797
        Çorum FK Çorum Şehir 13119
        Corendon Alanyaspor Alanya Oba 9785
        Eyüpspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu 4274
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