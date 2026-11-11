Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig BB Erzurumspor Trabzonspor Yılport Samsunspor Gaziantep FK Galatasaray Fenerbahçe Amed Sportif Faaliyetler Çorum FK Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edidi

        Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edidi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 12:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edidi

        TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin sevk raporları şöyle:

        "Gaziantep Futbol Kulübü'nün 06.11.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Samsunspor Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Konyaspor müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        REKLAM

        Galatasaray Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Göztepe Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan Göztepe - İstanbul Başakşehir müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        REKLAM

        Erzurumspor FK Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Çorum FK Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan Çorum FK - Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

        Fenerbahçe Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan Çorum FK - Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        REKLAM

        Trabzonspor Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        COP31'de ikinci gün neler yaşandı?

        #süper lig
        #TFF
        #PFDK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Mantar aldatmacası! "Bilimsel geçerliliği yok, asla güvenmeyin"
        Mantar aldatmacası! "Bilimsel geçerliliği yok, asla güvenmeyin"
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi