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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig'e 'Üç büyükler' damgası!

        Süper Lig'e 'Üç büyükler' damgası!

        Süper Lig'de geride kalan 68 sezona Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damgasını vurdu. 'Üç büyükler' tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Lig'e 'Üç büyükler' damgası!

        Süper Lig'in 68 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vurdu.

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1959 yılında başlayan ligde tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

        Lige yükselen Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK ise bu sezon yarışın bir parçası olacak.

        Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de takımların kariyerleri şöyle:

        GALATASARAY

        Kuruluş yılı: 1905

        Renkleri: Sarı-kırmızı

        Kulüp başkanı: Dursun Özbek

        Teknik direktör: Okan Buruk

        Stadı: RAMS Park (53 bin 387)

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        Sezon: 69. sezonu

        En iyi derecesi: Şampiyon (26 kez)

        En kötü derecesi: 13.

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu, MKE Ankaragücü)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

        En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

        FENERBAHÇE

        Kuruluş yılı: 1907

        Renkleri: Sarı-lacivert

        Kulüp başkanı: Aziz Yıldırım

        Teknik direktör: İsmail Kartal

        Stadı: Chobani (47 bin 911)

        Sezon: 69. sezonu

        En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

        En kötü derecesi: 10.

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor, Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

        En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

        BEŞİKTAŞ

        Kuruluş yılı: 1903

        Renkleri: Siyah-beyaz

        Kulüp başkanı: Serdal Adalı

        Teknik direktör: Vincenzo Italiano

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        Stadı: Tüpraş (42 bin 684)

        Sezon: 69. sezonu

        En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)

        En kötü derecesi: 11. (2 kez)

        En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

        En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

        Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.

        TRABZONSPOR

        Kuruluş yılı: 1967

        Renkleri: Bordo-mavi

        Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan

        Teknik direktör: Fatih Tekke

        Stadı: Papara Park (40 bin 61)

        Sezon: 53. sezonu

        En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)

        En kötü derecesi: 14.

        En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

        En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

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        En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

        GENÇLERBİRLİĞİ

        Kuruluş yılı: 1923

        Renkleri: Kırmızı-siyah

        Kulüp başkanı: Haydar Arda Çakmak

        Teknik direktör: Metin Diyadin

        Stadı: Eryaman (20 bin)

        Sezon: 50. sezonu

        En iyi derecesi: 3. (2 kez)

        En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor, Galatasaray)

        En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)

        SAMSUNSPOR

        Kuruluş yılı: 1965

        Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah

        Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım

        Teknik direktör: Thorsten Fink

        Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (34 bin 346)

        Sezon: 34. sezonu

        En iyi derecesi: 3. (3 kez)

        En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.

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        En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)

        En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)

        GÖZTEPE

        Kuruluş yılı: 1925

        Renkleri: Sarı-kırmızı

        Kulüp başkanı: Rasmus Ankersen

        Teknik direktör: Stanimir Stoilov

        Stadı: Gürsel Aksel (23 bin 376)

        Sezon: 33. sezonu

        En iyi derecesi: 3.

        En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy

        En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor)

        En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)

        KONYASPOR

        Kuruluş yılı: 1922

        Renkleri: Yeşil-beyaz

        Kulüp başkanı: Ömer Atiker

        Teknik direktör: İlhan Palut

        Stadı: MEDAŞ Konya Büyükşehir (41 bin 135)

        Sezon: 26. sezonu

        En iyi derecesi: 3. (İki kez)

        En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

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        En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

        En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)

        ÇAYKUR RİZESPOR

        Kuruluş yılı: 1953

        Renkleri: Mavi-yeşil

        Kulüp başkanı: Ali Zeki Saruhan

        Teknik direktör: Recep Uçar

        Stadı: Çaykur Didi (14 bin 879)

        Sezon: 25. sezonu

        En iyi derecesi: 5.

        En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe - 2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)

        En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)

        KASIMPAŞA

        Kuruluş yılı: 1921

        Renkleri: Lacivert-beyaz

        Kulüp başkanı: Davut Dişli

        Teknik direktör: Emre Belözoğlu

        Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)

        Sezon: 23. sezonu

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        En iyi derecesi: 5.

        En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

        En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

        En gollü maçı: 5-4 (Hatayspor), 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor, Adana Demirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)

        KOCAELİSPOR

        Kuruluş yılı: 1966

        Renkleri: Yeşil-siyah

        Kulüp başkanı: Recep Durul

        Teknik direktör: Selçuk İnan

        Stadı: Kocaeli (34 bin 829)

        Sezon: 22. sezonu

        En iyi derecesi: 4.

        En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 7-1 (Altay)

        En farklı skorlu yenilgisi: 1-7 (Beşiktaş)

        En gollü maçı: 4-5 (Galatasaray, Altay), 7-2 (Kayserispor)

        BAŞAKŞEHİR

        Kuruluş yılı: 1990/2014

        Renkleri: Turuncu-lacivert

        Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

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        Teknik direktör: Nuri Şahin

        Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 067)

        Sezon: 19. sezonu

        En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

        En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)

        En gollü maçı: 5-4 (Alanyaspor), 6-2 (Adana Demirspor), 5-2 (Antalyaspor)

        CORENDON ALANYASPOR

        Kuruluş yılı: 1948

        Renkleri: Turuncu-yeşil

        Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

        Teknik direktör: Joao Pereira

        Stadı: Alanya Oba (9 bin 785)

        Sezon: 11. sezonu

        En iyi derecesi: 5. (2 kez)

        En kötü derecesi: 15.

        En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor - 2 kez, İstanbulspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

        En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor), 5-4 (İstanbul Başakşehir)

        GAZİANTEP FK

        Kuruluş yılı: 1988

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        Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah

        Kulüp başkanı: Memik Yılmaz

        Teknik direktör: Mirel Radoi

        Stadı: Kalyon (30 bin 320)

        Sezon: 8. sezonu

        En iyi derecesi: 8.

        En kötü derecesi: 15.

        En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Adana Demirspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe), 5-1 (İstanbul Başakşehir)

        En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)

        EYÜPSPOR

        Kuruluş yılı: 1919

        Renkleri: Eflatun-sarı

        Kulüp başkanı: Yusuf Öksüzömer

        Teknik direktör: Özhan Pulat

        Stadı: Esenyurt Necmi Kadıoğlu (4 bin 274)

        Sezon: 3. sezonu

        En iyi derecesi: 6.

        En kötü derecesi: 15.

        En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adana Demirspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray - 2 kez)

        En gollü maçı: 1-5 (Galatasaray), 6-0 (Adana Demirspor), 3-3 (Fenerbahçe)

        ERZURUMSPOR FK

        Kuruluş yılı: 2005

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        Renkleri: Mavi-beyaz

        Kulüp başkanı: Ahmet Dal

        Teknik direktör: Serkan Özbalta

        Stadı: Erzurum Kazım Karabekir (21 bin 374)

        Sezon: 3. sezonu

        En iyi derecesi: 17.

        En kötü derecesi: 2 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 4-2 (Sivasspor), 3-1 (Kayserispor, Yeni Malatyaspor), 2-0 (Kayserispor, Bursaspor ve Çaykur Rizespor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Fatih Karagümrük), 4-0 (Beşiktaş)

        En gollü maçlar: 5-1 (Fatih Karagümrük), 4-2 (Sivasspor, Beşiktaş)

        AMED SPORTİF FAALİYETLER

        Kuruluş yılı: 1972

        Renkleri: Yeşil-kırmızı-beyaz

        Kulüp başkanı: Nahit Eren

        Teknik direktör: Besnik Hasi

        Stadı: Diyarbakır (30 bin 480)

        Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek

        ÇORUM FK

        Kuruluş yılı: 1997

        Renkleri: Kırmızı-siyah

        Kulüp başkanı: Savaş Balçık

        Teknik direktör: Uğur Uçar

        Stadı: Çorum Şehir (13 bin 119)

        Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek

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