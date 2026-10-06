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        Haberler Spor Futbol TFFHGD, Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'i ihraç etti!

        TFFHGD, Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'i ihraç etti!

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), MHK soruşturması kapsamında tutuklanan dernek üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in üyelikten ihraç edildiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        TFFHGD 3 ismi ihraç etti!

        Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında 'Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek' suçundan tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) üyeliğinden ihraç edildi.

        TFFHGD'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kamuoyuna yansıyan ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde adı geçen derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında, söz konusu süreçlere konu olay ve olguların Derneğimizin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiş; ilgili kişiler, Dernek Tüzüğümüzün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

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        Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Genel Merkez Disiplin Kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir.

        Disiplin Kurulumuzca alınan söz konusu karar, Dernek Tüzüğümüz hükümleri doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülerek onaylanmış ve kesinleşmiştir.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

        TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu"

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        #TFFHGD
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