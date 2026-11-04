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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Thomas Reis: Avrupa’da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz!

        Thomas Reis: Avrupa’da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg'un çok iyi tanıdığı takımlardan biri olduğunu belirterek, "Yarın çok iyi bir sonuç alarak Avrupa'da yukarıya doğru tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 16:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz!"

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis karşılaşmanın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

        Freiburg'un yakından tanıdığı takımlardan biri olduğunu belirten Thomas Reis, "Çok iyi bildiğim takımlardan biri. İyi baskı yapan, pres gücü yüksek bir takım. Bizim de yapmamız gereken doğru çözümleri üretmek. Samsunspor'u çalıştırırken bir Alman takımıyla karşılaşmıştık ancak sonuç istediğimiz gibi olmamıştı. Yarın umuyorum ki iyi bir sonuç alarak sahadan ayrılacağız. Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

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        "SAKATLIKLARDAN DOLAYI MUTLU DEĞİLİM"

        Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Reis, "Bizimle olamayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Sakatlıklar var ve bu durumdan dolayı mutlu değilim. Ancak sakatlıkların diğer oyuncular için fırsat anlamına geldiğini de unutmamak gerekiyor. Forvet oyuncusu konusunda elimizde fazla alternatif yok. Neler yapabileceğimize bakacağız ve en doğru tercihi yapacağız. Sahaya en iyi kadroyla çıkmayı planlıyoruz. Aral ve Dju, milli araya kadar bizimle birlikte olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

        "HER MAÇIN FARKLI BİR HİKAYESİ VAR"

        Takımın son dönemdeki performansına da değinen Thomas Reis, her karşılaşmanın kendine özgü bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "İyi sonuçlar her zaman takıma yardımcı olur. Rakipler de bunu dikkate alır. Bizim yapmamız gereken aynı tutumu gösterebilmek. Son maçlarımız bizim için kolay geçmedi. Bazen sabırlı olmanız gerekiyor. Son karşılaşmada da zorluklar yaşadık. Bazen maçların çözümü devre arasında bulunabiliyor. Her maçın birbirinden farklı bir hikayesi var" dedi.

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        Takımın geldiği noktadan memnun olduğunu belirten Alman teknik adam, "İyi bir kadronuz varsa 11 konusunda teknik direktör olarak zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak takım olarak iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Yarın umuyorum ki dolu bir statta oynayacağız. Bizim yapmamız gereken iyi bir performans ortaya koymak. Saha ile tribünler bir olduğu sürece işimiz daha kolaylaşır. Taraftar yanınızdaysa işler çok daha kolay olur" şeklinde konuştu.

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