Thomas Reis: Yeni çözümler bulmak zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

"GOL ÇOK İYİ BİR ZAMANDA GELDİ"

Reis, karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynadıkların müsabakayla benzer bir tablo ile karşılaştıklarını belirterek, "Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Duran toptan golü bulduk ve golün çok iyi bir zamanda gelmesi önemliydi. Antrenmanlarda neden duran top çalıştığımızı oyuncularım daha iyi anlayacaklardır. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Yine gol yemeden kazanmak bizim adımıza önemliydi" dedi.

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"YENİ ÇÖZÜMLER BULMAMIZ GEREKİYOR"

Sinirli olmadığını belirten Reis, "Sinirli değilim. Bazen maçlar kolay olmuyor. Birçok şeyi değiştirmemiz ve oyuncularımıza anlatmamız gerekiyor. Devre arasında oyuncularımıza birçok şeyi göstermemiz gerekiyor. Bundan sonra rakiplerimizin bizi derinde karşılayacağını düşünüyorum. Bizim de bu anlamda çözümler bulmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

"ORTADA BİR BAŞARI VARSA BU TAKIMIN BAŞARISIDIR"

Thomas Reis elde ettiği başarıyla ilgili olarak ise, "Kendimi her zaman takım oyuncusu olarak görüyorum. Ortada bir başarı varsa bu takımın başarısıdır. 15 puan aldık ve alınması gereken puanları topladık. Önemli olan bunu devam ettirmek. Buradaki hırslar ve hedefler her zaman daha yüksek. Kazandıkça işler daha kolaylaşıyor ve bunun tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.