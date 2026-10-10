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        Thorsten Fink'ten istifa açıklaması

        Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından istifa edip etmeyeceğine dair sorulan soruyu yanıtladı. Fink, "Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı bir insanım. Burada vermiş olduğumuz birikimlerimiz var. Takımda gelecek adına umut vaat eden kalite olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımıza da idmanda güzel mesajlar verdik." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 20:01 Güncelleme:
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        Thorsten Fink'ten istifa açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Trabzonspor’a 3-0 mağlup oldu. Samsunspor Teknik Direktör Thorsten Fink, maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

        "TRABZONSPOR BİZDEN ÇOK DAHA İYİ OYNADI"

        Mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Thorsten Fink, "Böyle bir derbiden sonra kendi evimizde 3-0 mağlubiyetten sonra konuşmak zor. Bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. İkili mücadelede değil, hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor iyi olan taraftı. İstemiş olduğumuz sonuç bu değil. Bu sonuçlar futbolda olabiliyor. İkinci yarı iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Trabzonspor haklı galibiyet aldı. Oyuncularımızı tekrardan kaldırmamız gerekiyor. Peş peşe 5 maç kaybettiğimiz için öz güven kaybettiğimizi söylememiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıp oyuncularımızı hazırlamamız gerekiyor" dedi.

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        "BEN BİR SAVAŞÇIYIM, BURADA KALMAK İSTİYORUM"

        İstifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine konuşan Fink, "Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı bir insanım. Burada vermiş olduğumuz birikimlerimiz var. Takımda gelecek adına umut vaat eden kalite olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımıza da idmanda güzel mesajlar verdik. Bugün biraz daha temaslı oynayabilirdik. Diğer taraftan kartlar konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Az önce de söyledim ben savaşçı biriyim. Bunu değiştirebilirim. Ben devam etmek istiyorum, burada kalmak istiyorum. Taraftarımıza daha önce de çok güzel futbol izlettiğimizi biliyorum. Bunu tekrar gösterebiliriz. Ama bugüne kadar bunu maalesef gösteremedik. Bunu kulübün alması gereken bir karar. Benim doğru hoca olduğumu düşünürse ben buradayım. Ama kulübümüz böyle bir durumdan çıkmak için doğru bir insan olmadığımı düşünüyorsa oturur konuşuruz" diye konuştu.

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