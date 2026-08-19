Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Tiago Djalo'dan Vincenzo Italiano'ya övgü

        Tiago Djalo'dan Vincenzo Italiano'ya övgü

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tiago Djalo, UEFA Avrupa Ligi play off turunda Kauna Zalgiris'i ağırlayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano'nun kendisi adına pozitif bir etki oluşturduğundan bahseden Djalo, "Hocamız bana kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğini anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmem de yardımcı oluyor. Geldiğimden günden beri hedefim takıma daha fazlasını verebilmek." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Djalo'dan Italiano'ya övgü!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında saat 20.00’de Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i konuk edecek.

        Yarınki maç öncesinde siyah-beyazlı ekibin Portekizli savunmacısı Tiago Djalo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        ITALIANO'YA ÖVGÜ

        Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun kendisini önemli hissettirdiğini söyleyen Djalo, “Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğini anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmem de yardımcı oluyor. Geldiğimden günden beri hedefim takıma daha fazlasını verebilmek. Adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum” diye konuştu.

        REKLAM

        "HER ŞEYE HAZIR OLMANIZ GEREKİYOR"

        Savunma tandeminde kiminle oynadığının önemli olmadığını, ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çeken Djalo, “Bir profesyonel olarak her şeye hazır olmanız gerekiyor. Benim de en sevdiğim şey futbol oynamak. Kararları veren hoca. Yarın Emirhan ile de Felix ile de Agbadou ile de oynayabilirim. Burada çok önemli değil. Sonuçta profesyoneliz, adapte olmamız gerekiyor. Hepsi hocanın kararı. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        "GEÇEN SEZON BAZI PROBLEMLER VARDI"

        Geçtiğimiz sezona göre sistem değişikliği yaşandığını futbolcuların bazı sistemlere daha iyi adapte olabileceğini belirten Portekizli savunmacı, “Geçen sezon bazı problemler vardı. Sistem değişti, bazı sistemlerde daha iyi adapte olabiliyorsunuz bu bir gerçek. Geçen maç hakkında da herkesin bir fikri olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bazı yerlerde daha dikkatli olmam gerekiyor. Bence normal bir fauldü. Ama topu almak için agresif olmam gerekiyorsa ben bunu yapmak için hazırım” dedi.

        "GOL YEMEMEK ÖNEMLİ BİR ŞEY AMA DAHA DA İYİ OLABİLİRİZ"

        Resmi maçlarda şu ana kadar gol yememeleri hatırlatılan Djalo, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek önemli bir şey ama daha da iyi olabiliriz. Önümüzde çok fazla maç var. Aynı zamanda topla da kaliteli, fark yaratan oyunculara sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz iyi. Daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #Djalo
        #UEFA Avrupa Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu