Tiago Djalo'dan Vincenzo Italiano'ya övgü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında saat 20.00’de Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i konuk edecek.

Yarınki maç öncesinde siyah-beyazlı ekibin Portekizli savunmacısı Tiago Djalo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ITALIANO'YA ÖVGÜ

Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun kendisini önemli hissettirdiğini söyleyen Djalo, “Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğini anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmem de yardımcı oluyor. Geldiğimden günden beri hedefim takıma daha fazlasını verebilmek. Adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum” diye konuştu.

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"HER ŞEYE HAZIR OLMANIZ GEREKİYOR"

Savunma tandeminde kiminle oynadığının önemli olmadığını, ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çeken Djalo, “Bir profesyonel olarak her şeye hazır olmanız gerekiyor. Benim de en sevdiğim şey futbol oynamak. Kararları veren hoca. Yarın Emirhan ile de Felix ile de Agbadou ile de oynayabilirim. Burada çok önemli değil. Sonuçta profesyoneliz, adapte olmamız gerekiyor. Hepsi hocanın kararı. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SEZON BAZI PROBLEMLER VARDI"

Geçtiğimiz sezona göre sistem değişikliği yaşandığını futbolcuların bazı sistemlere daha iyi adapte olabileceğini belirten Portekizli savunmacı, “Geçen sezon bazı problemler vardı. Sistem değişti, bazı sistemlerde daha iyi adapte olabiliyorsunuz bu bir gerçek. Geçen maç hakkında da herkesin bir fikri olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bazı yerlerde daha dikkatli olmam gerekiyor. Bence normal bir fauldü. Ama topu almak için agresif olmam gerekiyorsa ben bunu yapmak için hazırım” dedi.

"GOL YEMEMEK ÖNEMLİ BİR ŞEY AMA DAHA DA İYİ OLABİLİRİZ"

Resmi maçlarda şu ana kadar gol yememeleri hatırlatılan Djalo, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek önemli bir şey ama daha da iyi olabiliriz. Önümüzde çok fazla maç var. Aynı zamanda topla da kaliteli, fark yaratan oyunculara sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz iyi. Daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum.”