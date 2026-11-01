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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tiago Djalo: Oluşan üzüntüyü ve kızgınlığı anlıyorum

        Tiago Djalo: Oluşan üzüntüyü ve kızgınlığı anlıyorum

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tiago Djalo, Süper Lig'in 10. haftasında 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İnsanların kızgınlığını ve üzüntüsünü normal bulduğunu ifade eden Djalo, "Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oluşan üzüntüyü, kızgınlığı anlayabiliyorum ama söyleyecek fazla bir şey yok. Maalesef deplasmanlarda kazanamıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 22:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Oluşan üzüntüyü ve kızgınlığı anlıyorum"

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Tiago Djalo, beraberliği değerlendirdi.

        "OLUŞAN ÜZÜNTÜYÜ VE KIZGINLIĞI ANLIYORUM"

        Tiago Djalo, "Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oluşan üzüntüyü, kızgınlığı anlayabiliyorum ama söyleyecek fazla bir şey yok. Maalesef deplasmanlarda kazanamıyoruz. Yapabileceğimiz tek şey daha fazla çalışmak ve gelişmek." açıklamasını yaptı.

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