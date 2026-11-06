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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Timo Werner: Kante ile oynamak 12. oyuncuya sahip olmak gibiydi!

        Timo Werner: Kante ile oynamak 12. oyuncuya sahip olmak gibiydi!

        MLS ekiplerinden San Jose Eartquakes forması giyen Timo Werner, eski takım arkadaşı N'Golo Kante hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        "Kante ile oynamak 12. oyuncuya sahip olmak gibiydi"

        MLS ekiplerinden San Jose Earthquakes forması giyen Timo Werner, Chelsea döneminden eski takım arkadaşı N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "KANTE İLE OYNAMAK 12 OYUNCUYA SAHİP OLMAK GİBİYDİ"

        The Late Run kanalına konuşan Timo Werner, "N'Golo Kante ile oynamak sahada 12. oyuncuya sahip olmak gibiydi. Messi nasıl maçın kaderini değiştiriyorsa, o da bunu oyunun farklı bir alanında yapıyordu. Tüm takıma savunmada fazladan bir oyuncusu varmış hissi veren birine sahip olmak inanılmaz bir olay." dedi.

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