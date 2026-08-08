Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışında 20. oldu.
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 19:37 Güncelleme:
Northamptonshire'daki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen 10 turluk sprint yarışında, 19.49.066'lık dereceyle Aprilia takımının İspanyol sürücüsü Jorge Martin birinci sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 20. sırada tamamladı.
Büyük Britanya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 20 tur üzerinden yapılacak.
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