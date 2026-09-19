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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, Avusturya'daki sprint yarışında 17. oldu!

        Toprak Razgatlıoğlu, Avusturya'daki sprint yarışında 17. oldu!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Avusturya'daki sprint yarışında 17. oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 17:08 Güncelleme:
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        Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 17. oldu!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı olan Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında 17. oldu.

        Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 20.57.387'lik derecesiyle Aprilia takımının İspanyol pilotu Jorge Martin birinci sırayı aldı.

        Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada tamamladı.

        Avusturya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, ilk 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

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        #Toprak Razgatlıoğlu
        #Motogp
        #sprint
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