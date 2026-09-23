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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham'dan eski başkan Daniel Levy'e 31.5 milyon euroluk ödeme!

        Tottenham'dan eski başkan Daniel Levy'e 31.5 milyon euroluk ödeme!

        Tottenham, yakın zamanda başkanlık görevinden alınan Daniel Levy'e 31.5 milyon euroluk ödeme yaptı. Açıklamaya göre bu ödemenin sebebi ayrılık tazminatından ziyade Levy'nin maaşı, yıllık bonusu ve kulübün uzun vadeli teşvik planındaki hakları dikkate alınarak hesaplanan bir ödeme olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 13:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eski başkana 31.5 milyon euro ödeme!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Eylül 2025'te sona eren Daniel Levy dönemiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 24 yıl boyunca kulübün yönetimindeki en güçlü isim olan Levy'nin, görevden alınması sonrası yaklaşık 31,5 milyon euro ödeme aldığı ortaya çıktı.

        ÖDEME NEDENİ TAZMİNAT DEĞİL

        Bu ödemenin ayrılık tazminatı olmadığı, Levy'nin maaşı, yıllık bonusu ve kulübün uzun vadeli teşvik planındaki hakları dikkate alınarak hesaplandığı ifade edildi. Yani bu tutarın, sözleşmesinin feshedilmesi halinde devreye giren maddelerin uygulanmasıyla oluştuğu ve taraflar arasında ayrıca yeni bir uzlaşma paketinin bulunmadığı kaydedildi. Yapılan ödeme, futbol dünyasında bir yöneticiye yapılan en yüksek ayrılık ödemelerinden biri oldu.

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        LEVY'NİN YERİNİ CHARRINGTON ALDI

        Daniel Levy'nin kulüpten ayrılmasının ardından Tottenham'da yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Peter Charrington geçti. Charrington, Mart 2025'te Lewis ailesini temsilen Tottenham yönetimine katıldı.

        Geçtiğimiz sezonun sonunda taraftarlara mektup yazan Charrington, kulübün yeniden yapılanma kararına dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Geçen eylül ayında Tottenham'da köklü bir şeylerin değişmesi gerektiğini kabul ettik. Lewis ailesi devreye girdi ve tam kapsamlı bir yeniden yapılanmaya onay verdi. Bu karar kolay alınmadı ve belki de daha önce alınmalıydı."

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        TRANSFER POLİTİKASI DA DEĞİŞTİ

        Levy'nin görevden alınmasının ardından Lewis ailesi de kulübe önemli miktarda yatırım yaptı. Londra ekibi, yaz transfer döneminde eski politikasından daha agresif bir yol izledi. Kulüp transfer rekorunu kırarken maaş yapısını da değiştirdi ve kadroya toplam 10 yeni oyuncu kattı.

        Ancak sportif sonuçlar istenilen seviyeye bir türlü ulaşamadı. Tottenham'ın yönetim değişikliğinin ardından oynadığı 37 lig maçında yalnızca 8 galibiyet alabildi.

        LEVY'NİN ORTAKLIĞI SÜRÜYOR

        Yönetimdeki görevine son verilen Levy'nin kulüpteki ortaklığı devam ediyor. Tottenham'ım resmi internet sitesindeki bilgilere göre; Levy ailesi, ENIC'in yüzde 27,38'lik hissesini kontrol eden aile fonlarının potansiyel yararlanıcıları arasında yer alıyor.

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        ENIC'in de Tottenham Hotspur Limited'in yüzde 88,30'una sahip olması nedeniyle Levy'nin dolaylı olarak kulübün yaklaşık yüzde 24'lük bölümünde ekonomik hak sahibi olduğu hesaplanıyor.

        Bu oran daha önce yaklaşık yüzde 26 seviyesindeydi ancak yaz aylarındaki sermaye artışıyla payı bir miktar azaldı.

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        #tottenham
        #Daniel Levy
        #İngiltere Premier Lig
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