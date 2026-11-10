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        Haberler Spor Basketbol STBL Trabzonspor Basketbol'da Selçuk Ernak dönemi sona erdi!

        Trabzonspor Basketbol'da Selçuk Ernak dönemi sona erdi!

        Trabzonspor Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sabah BC karşısında alınan mağlubiyetin ardından Başantrenör Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 23:45 Güncelleme:
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        Trabzonspor Basketbol'da Ernak dönemi bitti!

        Trabzonspor Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sabah BC karşısında 91-72'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonucun ardından bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verildiği duyuruldu.

        Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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        #Trabzonspor basketbol
        #Selçuk Ernak
        #Basketbol
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