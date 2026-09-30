Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi sürüyor!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 30 Eylül 2026 - 20:28 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta İrlanda temsilcisi Drogheda United ile hazırlık maçı yapacak.
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