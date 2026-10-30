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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Franculino Dju ve Aral Şimşir için sakatlık açıklaması!

        Trabzonspor'dan Franculino Dju ve Aral Şimşir için sakatlık açıklaması!

        Trabzonspor, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 19:43 Güncelleme:
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        Trabzonspor'a Franculino ve Aral'dan kötü haber!

        Trabzonspor, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklama yayımladı.

        Bordo-mavili kulüp, iki futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemeleri sonucunda kaslarında kanama ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölümünde ağrı hisseden oyuncumuz Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptanmıştır. Ayrıca takımımızın antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Aral Şimşir'in yapılan MR görüntülemesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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        #sakatlık
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