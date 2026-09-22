Trabzonspor'dan teknik heyete Jerome Boateng takviyesi!
Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için Jerome Boateng ile prensipte anlaştı.
Giriş: 22 Eylül 2026 - 18:42 Güncelleme:
Trabzonspor, teknik heyetini dünyaca ünlü bir isimle güçlendiriyor.
HT Spor'dan Hasan Tüncel'in haberine göre Bordo-mavililer, yardımcı antrenörlük görevi için Jerome Boateng ile prensip anlaşmasına vardı.
HAFTA SONU TRABZON'A GELECEK
38 yaşındaki tecrübeli isim hafta sonunda Trabzon'a gelecek ve Thomas Reis'in ekibine katılacak.
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