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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan teknik heyete Jerome Boateng takviyesi!

        Trabzonspor'dan teknik heyete Jerome Boateng takviyesi!

        Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için Jerome Boateng ile prensipte anlaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan teknik heyete flaş takviye!

        Trabzonspor, teknik heyetini dünyaca ünlü bir isimle güçlendiriyor.

        HT Spor'dan Hasan Tüncel'in haberine göre Bordo-mavililer, yardımcı antrenörlük görevi için Jerome Boateng ile prensip anlaşmasına vardı.

        HAFTA SONU TRABZON'A GELECEK

        38 yaşındaki tecrübeli isim hafta sonunda Trabzon'a gelecek ve Thomas Reis'in ekibine katılacak.

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        #Jerome Boateng
        #trabzonspor
        #teknik heyet
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