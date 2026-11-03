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        Trabzonspor-Freiburg maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek!

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasındaki Trabzonspor-Freiburg maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        Trabzonspor-Freiburg maçına Estonyalı hakem!

        Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Freiburg takımını konuk edeceği mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak.

        UEFA'nın açıklamasına göre Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonya Futbol Federasyonundan Silver Koiv ile Sander Saga yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Estonyalı Kevin Kaivoja olacak.

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        #trabzonspor
        #hakem
        #Konferans Ligi
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