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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

        Trabzonspor'un Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerde karşılaşmanın kamp kadrosu da belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un Samsun kadrosu açıklandı

        Trabzonspor, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün saat 10.30’da Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bordo-mavili ekipte yapılan son çalışmanın ardından Samsunspor maçının kamp kadrosu da açıklandı.

        TRABZONSPOR KARA YOLUYLA SAMSUN'A HAREKET ETTİ

        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlamasının ardından bugün kara yoluyla Samsun’a hareket etti. Bordo-mavili kafile, üç takım otobüsüyle Samsun’a doğru yola çıkarken, Karadeniz ekibi deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklandı.

        KAFİLEDE FOLCARELLI DE YER ALDI

        Trabzonspor’un Samsunspor maçı için belirlenen 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

        "Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu ve Franculino Dju"

        Tedavileri süren Malinovski’nin yanı sıra takımla birlikte çalışmalara katılan ve rehabilitasyon sürecinde olan Batagov maç kafilesinde yer almadı.

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        #trabzonspor
        #süper lig
        #Samsunspor
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