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        Trabzonspor'un "en golcüsü" Muhammed Salah!

        Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili takımda son 5 sezondaki en golcü başlangıcı yapan isim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un "en golcüsü" Muhammed Salah!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor'da 4. golüne ulaşan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili takımda son 5 sezondaki en golcü başlangıcı yapan isim oldu.

        Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahada yer alan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir önünde rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1 galip gelmesinde önemli rol oynadı.

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        Karadeniz ekibinin Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan tücrebeli oyuncu, Gençlerbirliği maçındaki penaltı golüyle ilk 11'de oynadığı son 3 haftada 4 gol atmayı başardı.

        TAKIMIN EN SKORERİ

        Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un ligdeki 9 golünün 4'ünü atarak takımının ilk 4 haftadaki en golcü ismi oldu.

        Salah, 4 haftada attığı 4 golle takımına gol yollarında en çok katkı sağlayan oyuncu olarak öne çıktı.

        Salah, Trabzonspor'un ilk 4 haftada gollerinin yüzde 45'ini kaydetti.

        EN SON NWAKAEME

        Trabzonspor'dailk 4 haftada en fazla gol atan en son oyuncu Anthony Nwakaeme olarak kayıtlara geçmişti.

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        Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda ilk 4 haftada rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı.

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        #trabzonspor
        #Muhammed Salah
        #Salah
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