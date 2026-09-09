Trabzonspor'un Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 09 Eylül 2026 - 18:05 Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 13.00’de gerçekleştirilen antrenmanda, teknik ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 13.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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