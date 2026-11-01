Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu gerçekleşti. Bordo-mavili kulübün mali durumuna ilişkin net borç tutarı açıklandı.

Kulübün açıkladığı verilere göre 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Trabzonspor'un net borç, 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 lira olarak aktarıldı.