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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’da Ernest Muçi etkisi: 3 maçta 1 gol, 2 asist!

        Trabzonspor’da Ernest Muçi etkisi: 3 maçta 1 gol, 2 asist!

        Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, geçen sezonki etkili performansını yeni sezonda da sürdürüyor. İlk hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 25 yaşındaki oyuncu, sonraki 3 lig maçında 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak bordo mavili takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da Muçi etkisi!

        Trabzonspor’un geçen sezon Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 15 gol ve 7 asistlik performansıyla takımının skor yükünü üstlenen oyuncular arasında yer aldı. Sezon başında bonservisi alınan Arnavut futbolcu, yeni sezonda da hücumdaki etkinliğini sürdürerek ilk 4 haftada görev aldığı 3 karşılaşmanın tamamında skora katkı sağladı.

        3 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

        Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev alamayan Muçi, ikinci haftada Başakşehir karşısında yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Karşılaşmayı yüzde 95 pas isabeti ve 2 kilit pasla tamamlayan Arnavut oyuncu, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıktı.

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        Trabzonspor’un üçüncü haftada deplasmanda Amedspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da Muçi, takımının tek golünde asist yapan isim oldu. Mohamed Salah’ın kaydettiği golün hazırlayıcısı olan 25 yaşındaki futbolcu, mücadeleyi 2 kilit pasla tamamladı.

        GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA GOLLE BULUŞTU

        Ligin 4’üncü haftasında Trabzonspor’un sahasında Gençlerbirliği’ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Muçi, bu kez gol sevinci yaşadı. 59’uncu dakikada Mohamed Salah’ın asistinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Arnavut futbolcu, takımının 4’üncü golünü kaydetti. Karşılaşmada 63’üncü dakikada yerini Melih Kabasakal’a bırakan Muçi, sahada kaldığı süre içerisinde 1 kilit pas ve 2’si isabetli 4 şutla oynadı. Ceza sahası içinden ve dışından şut denemelerinde bulunan oyuncu, Trabzonspor’un hücumdaki etkili performansına katkı sağladı.

        GEÇEN SEZONKİ KATKISINI SÜRDÜRÜYOR

        Geçen sezon bordo-mavili formayla 15 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan Muçi, yeni sezonda da skor üretme istikrarını korudu. Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında asist yapan, Gençlerbirliği karşısında ise golle buluşan Arnavut oyuncu, ligde görev aldığı 3 maçta toplam 3 gole doğrudan katkı sağladı.

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        #trabzonspor
        #Ernest Muçi
        #süper lig
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