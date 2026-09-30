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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’da Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Trabzonspor’da Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'da sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, 20 yaşındaki file bekçi Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, antrenman sırasında ağrı hisseden Onuralp Çevikkan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini belirtti.

        Genç kalecinin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

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        #trabzonspor
        #sakatlık
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