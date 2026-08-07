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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 2. ve 3. hafta programları açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 2. ve 3. hafta programları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarının maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasının günü 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        İşte Süper Lig'de 2. ve 3. haftanın programı!

        Trendyol Süper Lig'de 2. ve 3. haftanın maç programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda 2. haftaki Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinin günü, 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.

        Ligde 2. ve 3. hafta maçlarının programı şöyle:

        2. HAFTA

        21 Ağustos Cuma:

        21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

        22 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

        19.00 Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

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        21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

        23 Ağustos Pazar:

        19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)

        21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)

        21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

        24 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

        3. HAFTA

        28 Ağustos Cuma:

        21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

        29 Ağustos Cumartesi:

        19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

        21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

        30 Ağustos Pazar:

        19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

        21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        31 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)

        21.30 Beşiktaş-Çorum FK (Tüpraş)

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