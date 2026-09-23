Türkiye Drift Şampiyonası, HT Spor'da!
Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ayağı 27 Eylül Pazar günü TOSFED Istanbul Park'ta düzenlenecek. Nefes kesen mücadeleler saat 15.00'ten itibaren HT Spor Youtube'den yayınlanacak
Giriş: 23 Eylül 2026 - 10:51 Güncelleme:
Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından 27 Eylül Pazar günü TOSFED Istanbul Park'ta düzenlenecek.
Profesyonel drift araçları, duman dumana lastikler ve kapı kapıya nefes kesen mücadele saat 10.00'da antrenman turları ile başlayacak.
Padok ziyareti ve drift taxi deneyimlerinin ardından, saat 15.00'ten itibaren elemeler ve final eşleşmelerine geçilecek.
Nefes kesen mücadeleler saat 15.00'ten itibaren HT Spor Youtube'den canlı olarak yayınlanacak.
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