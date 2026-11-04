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        Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 16:12 Güncelleme:
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        Kupada 4. tur eşleşmeleri belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turu kura çekimi, bugün saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 2’nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu yönetici Fuat Göktaş, TFF 2’nci Lig, 3’üncü Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz ve kulüp yöneticileri katıldı.

        Açılış konuşması yapan TFF 2’nci Başkan Vekili Fuat Göktaş, “Bu yıl rekabetin ve heyecanın her geçen sezon daha arttığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 67’nci sezonunu gerçekleştiriyoruz. Kupamızın bugüne kadar uzanan tarihinde mücadele eden, organizasyonun marka değerine katkı sunan futbolcularımıza, teknik heyetlerimize, kulüp yöneticilerimize ve futbolun asıl sahibi olan taraftarlarımıza, bu organizasyona emek veren tüm futbol paydaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ve Turkcell Süper Kupa'da mücadele etme fırsatı sunarken, her takımımıza ve futbolcumuza kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır. Bu sezon da gelenek değişmeyecektir. Takımlarımız ve futbolcularımız mücadeleleri ve elde edecekleri sonuçlarla futbol tarihindeki yerlerini alacaklardır. Türkiye'yi kucaklayan ve ülkemizin tüm şehir ve ilçelerindeki futbol kültürünü tek bir organizasyonda toplayan Ziraat Türkiye Kupası'nda yavaş yavaş en zor turlara geliyoruz. Dördüncü eleme turuna, üçüncü eleme turu müsabakalarını kazanan 36 takımımızın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7 ve Trendyol 1’inci Lig'den 11 takımımız da dahil olacak. 54 takım 5’inci eleme turuna yükselme mücadelesi verecek. Sezon sonunda ise toplamda 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupada yer alan bütün kulüplerimize futbolumuza ve kupanın marka değerine katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

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        Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler ise şu şekilde:

        Orduspor 1967 - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

        Gemlik Sümerbey Futbol - Çaykur Rizespor

        Karacabey Belediyespor - Arca Çorum FK

        Keçtaş Ankara Keçiörengücü – Mardin 1969 Spor

        Antalyaspor – Bursa Yıldırım Spor Kulübü

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Eminevim Ümraniyespor

        Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor

        Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Erzurumspor FK

        Bodrum FK – Eskişehirspor

        İsbaş Isparta 32 Spor - Corendon Alanyaspor

        MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

        Manisa FK – Sebat Spor

        Kct 1461 Trabzon FK - Sms Grup Sarıyer

        Silivrispor – Bursaspor

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        Kocaelispor – Serik Spor

        Adana 01 FK - Turka Esenler Erokspor

        Balıkesirspor – İstanbulspor

        Ekenler Beton Sivasspor – Muğlaspor

        Bandırmaspor – Ankaraspor

        Göztepe – Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK

        Batman Petrol Spor – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

        Erzincan Futbol Yatırımları - Orfa Yapı Pendikspor

        Gaziantep FK – Aliağa Futbol

        Eyüspor – Muş Spor

        Amed Sportif Faaliyetler – Karşıyaka

        Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü – Kasımpaşa

        Karabük İdman Yurdu - Tümosan Konyaspor

        Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.

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