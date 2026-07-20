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        Haberler Spor Voleybol TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Bağ oluşursa problemler bitiyor!

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Bağ oluşursa problemler bitiyor!

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koçla oyuncular arasında bağ oluşması halinde problemlerin bittiğini ifade eden Üstündağ, tek bir hayalinin kaldığını onun da erkek ve kadın takımlarının birlikte olimpiyata gitmeleri olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 14:31 Güncelleme:
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        "Bağ oluşursa problemler bitiyor!"

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "İRAN MAÇI %100 ALMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"

        İran maçı yüzde yüz almamız gereken maçtı. Bedirhan'la Ahmet Tümer diyor ki: 'Başkanım, böyle kenardan sana bakıyoruz, ilk set çok kötüydük. Allah aşkına ne düşündün? O an ne düşündün bizim için?' diyor. 'Ne düşündüm biliyor musunuz? Hiç aklımdan yenileceğimizi geçirmedim. İnşallah bu orta oyuncular devreye girerse, blok faktörümüz ön plana çıkarsa biz bu seti çeviririz.

        "BAĞ OLUŞURSA PROBLEMLER BİTİYOR"

        Koç elinden gelen gayreti gösteriyor. Koç ve oyuncu bağı oluşursa problemler bitiyor. Olumsuzluklar gözükmez, olumlu şeyler ön plana çıkar. Diyalog, ilişki, birbirine güven burada büyük bir rol oynadı. Bazen cesur kararlar da alıyor.

        "TEK BİR HAYALİM KALDI"

        Kadın, erkek bütün takımlara eşit imkânlar sağlıyoruz. İnanın bana şahsımın bir hayali kaldı: Erkek, kadın birlikte olimpiyata gitmesi.

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