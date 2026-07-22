UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 11 karşılaşmayla başladı.
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 00:07 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu heyecanı, bugün oynanan 11 karşılaşmayla beraber başladı.
Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:
Fenerbahçe-Gornik Zabrze (Polonya): 1-0
Mjallby (İsveç)-L. Red Imps (Cebelitarık): 3-0
Sabah (Azerbaycan)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0
Ararat-Armenia (Ermenistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0
Iberia (Gürcistan)-S. Bratislava (Slovakya): 0-2
Aarhus (Danimarka)-Lech Poznan (Polonya): 1-4
Thun (İsviçre)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1
Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya): 4-0
Klaksvik (Faroe Adaları)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 0-0
Larne (Kuzey İrlanda)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4
Vikingur R. (İzlanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1
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