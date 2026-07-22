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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 11 karşılaşmayla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu heyecanı, bugün oynanan 11 karşılaşmayla beraber başladı.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

        Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:

        Fenerbahçe-Gornik Zabrze (Polonya): 1-0

        Mjallby (İsveç)-L. Red Imps (Cebelitarık): 3-0

        Sabah (Azerbaycan)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0

        Ararat-Armenia (Ermenistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0

        Iberia (Gürcistan)-S. Bratislava (Slovakya): 0-2

        Aarhus (Danimarka)-Lech Poznan (Polonya): 1-4

        Thun (İsviçre)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1

        Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya): 4-0

        Klaksvik (Faroe Adaları)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 0-0

        Larne (Kuzey İrlanda)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4

        Vikingur R. (İzlanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1

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