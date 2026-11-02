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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın başlayacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın başlayacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın açılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak.

        Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın Almanya ekibi Stuttgart'ı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü aynı saatte İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

        "Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz)

        20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya)

        23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere)

        23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

        23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya)

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        23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya)

        23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa)

        23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

        23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

        4 Kasım Çarşamba:

        20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere)

        20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

        23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya)

        23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya)

        23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika)

        23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

        23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

        23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya)

        23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan)

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