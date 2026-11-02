UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın açılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın Almanya ekibi Stuttgart'ı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü aynı saatte İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.
"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz)
20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa)
23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)
4 Kasım Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere)
20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya)
23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya)
23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan)