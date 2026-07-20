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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı yarın başlıyor.

        Devler Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.

        Fenerbahçe, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.

        Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        Yarın:

        Fenerbahçe (Türkiye) - Gornik Zabrze (Polonya)

        Mjallby (İsveç) - L. Red Imps (Cebelitarık)

        Sabah (Azerbaycan) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

        Ararat-Armenia (Ermenistan) - Shamrock Rovers (İrlanda)

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        Iberia (Gürcistan) - S. Bratislava (Slovakya)

        Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)

        Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)

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