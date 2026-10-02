İşte Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Uluslar Ligi 3. hafta maçlarında heyecan, oynanan 8 karşılaşma ile devam etti. Günün kritik karşılaşmasında Portekiz, Danimarka'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Giriş: 02 Ekim 2026 - 01:09 Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, 3. hafta mücadeleleri ile devam etti. Birbirinden zorlu karşılaşmaların oynandığı gecede en gollü maç Danimarka - Portekiz müsabakası oldu.
Cristiano Ronaldo krizi yaşayan Portekiz, 6 gollü maçı deplasmanda 4-2 kazandı.
Danimarka'nın gollerini 23. dakikada Damsgaard ile 53. dakikada Hojlund kaydetti. Portekiz cephesinde ise sahneye 13. dakikada Cancelo, 25. dakikada Gonçalo Ramos, 67. dakikada Vitinha ile 87. dakikada Joao Felix çıktı.
İŞTE ULUSLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI:
A Ligi - 2. Grup:
Almanya 2-2 Sırbistan
Yunanistan 2-2 Hollanda
A Ligi - 4. Grup:
Danimarka 2-2 Portekiz
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Galler 2-1 Norveç
B Ligi - 3. Grup:
İrlanda 2-2 Avusturya
İsrail 0-0 Kosova
D Ligi 1. Grup:
Malta 1-1 Cebelitarık
D Ligi 2. Grup:
Azerbaycan 0-0 Lihtenştayn
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