Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor

        UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu yarın akşam oynanacak 8 maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 11:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

        Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda ilk hafta maçları, 24-26 Eylül'de yapılacak.

        A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı konuk edecek.

        UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        - A Ligi

        2. Grup:

        21.45 Hollanda-Almanya

        21.45 Sırbistan-Yunanistan

        4. Grup:

        21.45 Portekiz-Galler

        21.45 Norveç-Danimarka

        - B Ligi

        3. Grup:

        21.45 Avusturya-İsrail

        21.45 Kosova-İrlanda Cumhuriyeti

        - D Ligi

        1. Grup:

        19.00 Andorra-Malta

        2. Grup:

        21.45 Lihtenştayn-Litvanya

        25 Eylül Cuma:

        REKLAM

        - A Ligi

        1. Grup:

        21.45 Türkiye-Fransa

        21.45 İtalya-Belçika

        - B Ligi

        2. Grup:

        19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda

        21.45 Macaristan-Ukrayna

        4. Grup:

        21.45 Polonya-Bosna Hersek

        21.45 İsveç-Romanya

        - C Ligi

        2. Grup:

        19.00 Ermenistan-Letonya

        21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi

        26 Eylül Cumartesi:

        - A Ligi

        3. Grup:

        21.45 İngiltere-İspanya

        21.45 Çekya-Hırvatistan

        - B Ligi

        1. Grup:

        16.00 Slovenya-İskoçya

        21.45 Kuzey Makedonya-İsviçre

        - C Ligi

        1. Grup:

        19.00 San Marino-Finlandiya

        21.45 Arnavutluk-Belarus

        3. Grup:

        19.00 Faroe Adaları-Kazakistan

        21.45 Slovakya-Moldova

        4. Grup:

        19.00 İzlanda-Estonya

        19.00 Bulgaristan-Lüksemburg

        ÖNERİLEN VİDEO
        #UEFA
        #UEFA Uluslar Ligi
        #türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Bir fon yöneticisi serbest bırakıldı
        Bir fon yöneticisi serbest bırakıldı
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        İran ABD'ye şartlarını iletti
        İran ABD'ye şartlarını iletti
        Macron ve Netanyahu arasında 'Filistin' gerilimi
        Macron ve Netanyahu arasında 'Filistin' gerilimi
        Dudak dolgusunda icra tuzağı!
        Dudak dolgusunda icra tuzağı!
        Konutta beklenti de yatırım iştahı da geriledi
        Konutta beklenti de yatırım iştahı da geriledi
        Fenerbahçe'de kritik gündemler!
        Fenerbahçe'de kritik gündemler!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Yüzde 80'i yok olmuş
        Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Yüzde 80'i yok olmuş
        DMD hastası Göktuğ'un annesinden yardım çağrısı
        DMD hastası Göktuğ'un annesinden yardım çağrısı
        İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı
        İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Kraliyet Tom Cruise'un galasında
        Kraliyet Tom Cruise'un galasında
        Uzay Yolu geleceği mi gördü?
        Uzay Yolu geleceği mi gördü?
        22 milyon Euro'nun karşılığı 0!
        22 milyon Euro'nun karşılığı 0!
        "Oyunculuğu bıraktım"
        "Oyunculuğu bıraktım"
        Sergiye kız arkadaşıyla katıldı
        Sergiye kız arkadaşıyla katıldı