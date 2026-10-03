Beşiktaş'ta kıl payı kaybedilen Valencia maçıyla başlayan Euroleague sezonu Maccabi galibiyeti sonrası taraftarda heyecan yaratırken, Barcelona maçındaki performans gerçekleri acı şekilde ortaya koydu...

Çift maç haftasında Maccabi'ye karşı alınan 109 sayılık 'beklenmedik' galibiyet, siyah-beyazlı oyuncuları dahi şaşırtmış olmalı ki Barcelona karşısında hemen hemen tüm oyuncular deyim yerindeyse döküldü. İki gün önce Maccabi potasına karşı üç sayılık atışlarda %56,7 (30'da 17) isabet oranı yakalayan sanki başka oyuncularmış gibi Barça'ya karşı aynı isimler %24,2 (33'te 8) üç sayılık isabet oranıyla mücadeleyi tamamladı. İki maç arasında hücum anlamında tıpkı renkleri gibi siyah-beyaz bir performans gördük Beşiktaş'tan.

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Beşiktaşlı oyuncular bırakın set oyununundan sayı üretmeyi, pota altındaki yakın atışları ve bomboş turnikeleri dahi kaçırmayı başardılar. İsabetli atış anlamında çok kötü bir gece geçiren siyah-beyazlıların rakibine göre etkili olduğu tek nokta ribauntlardı. Hücum ribauntlarında Barcelona'ya kurulan 18-8'lik üstünlük sayesinde maç 20'li farklarla bitecekken 13 sayı farkla sona erdi. Emin olun Beşiktaş'ın karşısında Barça yerine Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos, Dubai gibi bir takım olsaydı tarihi bir fark görebilirdik.

SAVUNMADA SONDAN 2'NCİ, HÜCUMDA İLK 3'TE!

İlk üç maça baktığımızda Beşiktaş'ın hücumda ve savunmada birbirinin tam zıttı istatistikler yakalaması ise gerçekten çok ilginç. Baskonia'nın ardından ligin potasında en çok sayı gören 2. takımı olan Beşiktaş, en çok sayı atan takımlar sıralamasında ise 3. basamakta yer alıyor. Çok atıp çok yemek siyah-beyazlıların maçlarını görsel olarak keyifli kılsa da Dusan Alimpijevic'in bundan memnun olduğunu hiç zannetmiyorum. Şüphesiz Alimpijevic'in gelecek maçlarda ne yapacağı merak ediliyor ancak bu kadroyla ve özellikle Zizic-Gabriel pota altı ikilisiyle işlerin yürümeyeceği aşikar.

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DEJULIUS'LA OLMAYACAK GİBİ

Dejulius ise şu ana kadarki en büyük hayal kırıklığı. Ne şut sokabiliyor, ne potaya gidebiliyor ne de arkadaşlarına pozisyon hazırlayabiliyor. Savunması da eksi yazıyor. Fiziksel sıkıntılarının yanı sıra mental olarak da hiç hazır değil. Ya toparlanmalı ya da Beşiktaş'ın ABD'li guardın yerine o bölgeye takviye yapması şart.

TRANSFERLER BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılar artık skorer guard ve pivot transferini bekliyor. Başkan Serdal Adalı her konuşmasında bu takviyelerin yapılacağını müjdeliyor. Seçimin ardından nokta atışı transferlerin yapılacağını ve Beşiktaş'ın en azından ilk 10'u kovalayan bir takıma dönüşeceine inanıyorum. Alimpijevic belki de ilk kez Barcelona maçının ardından kadro deinliğinden dert yandı. En dar kadrolardan birine sahip olduklarını açıkça dile getirdi. Söylediklerinde çok haklı.