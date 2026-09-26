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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Uğur Sarıkaya yazdı... "Alimpijevic sınıfta kaldı"

        Uğur Sarıkaya yazdı... "Alimpijevic sınıfta kaldı"

        Beşiktaş, 13 yıl sonra çıktığı ilk Euroleague maçında evinde Velancia Basket'e 96-94 mağlup oldu. Haberturk.com editörü Uğur Sarıkaya, Beşiktaş'ın Valencia karşısında ortaya koyduğu performansı kaleme aldı.

        Giriş: 26 Eylül 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        "Alimpijevic sınıfta kaldı!"

        Beşiktaş, 13 yıl sonra yeniden ayak bastığı Euroleague sahnesine Valencia Basket maçıyla 'merhaba' dedi. İspanyollar geçen sezon Final-Four oynayan kadrosunun neredeyse tamamını ve bununla birlikte başantrenörünü kaybetse de tecrübeli isimlerden kurulan bir takım. Beşiktaş camiası ise yeni bir heyecanla maça girdi; hem tribünde hem parkede bu heyecanı net bir şekilde hissettik. Başantrenör Dusan Alimpijevic'in daha ilk dakikada saha çizgisine ısrarla basıp 'teknik faul' almasını da bu heyecanına bağlıyorum.

        Gelelim maça... Siyah-beyazlılar mücadeleyi 96-94 kaybetse de maçı son topa taşımayı başardı. Son ana kadar mücadele eden takım kimliğini parkeye yanıstması çok değerliydi Beşiktaş'ın. Alimpijevic Beşiktaş'ının karakteristik özelliğini yine gördük. Yapılan transferler Alimpijevic'in enerjik ve tempolu basketboluna uygun isimler. Fakat... Euroleague sahnesinde enerji, mücadele ve temponun yanında bir de kalite gerekiyor şüphesiz... Beşiktaş'ta maalesef kalite eksikliği göze çarptı. Maçın kırılma anlarında kalite ve yıldız oyuncu eksikliğini net şekilde hissettik.

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        İlk yarıda başa baş geçen bir oyunun ardından Valencia soyunma odasına 3 sayı önde girerken, ikinci yarının da bu şekilde geçebileceğini düşündük. Ancak üçüncü periyotta öyle basit hatalar yaptı ki Beşiktaş savunması, nerdeyse her Valencia hücumu potamızda sayıyla sonuçlandı. Farkın çift hanelere kadar çıktığı son periyodun başında ise kaybedecek bir şeyi olmayan Alimpijevic, Berk Uğurlu'yu hatırladı. Berk'in oyuna girmesiyle savunmada enerjisi yükselen siyah-beyazlılar, bunu hücuma da taşıyınca fark bir anda kapandı. Hatta son bölümlere girilirken 91-86 ile 5 sayı öne fırladı Kartal. Berk'in etkili savunmasının yanı sıra hücumda da kaydettiği kritik üçlük hem tribünleri hem oyuncuları havaya soktu. Conor Morgan da dış atışlarda inanılmaz bir gece geçiriyodu ve Beşiktaş Berk-Morgan ikilisiyle Valencia'yı yıkmak üzereydi. Bu dakikada açıkçası yakaladığı momentumla Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyordum ki Alimpijevic çok büyük bir hata yaptı ve Berk ile Morgan'ı oyundan alıverdi. Olan da bundan sonra oldu. Yine savunmada basit hatalar, yine hücumda yanlış tercihler... Özellikle Morgan-Gabriel değişikliğine hiç anlam veremedim açıkçası. Dış şut tehdidi olan ve gayet iyi bir maç çıkaran Morgan'ı en kritik anda oyundan alıp daha sonra 'pardon' deyip fark kapanınca tekrar oyuna alması çare olmadı. Berk ise zaten 91-86'dan sonra benchte unutuldu adeta...

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        BERK'LE MAÇI ÇEVİRDİ, BERK'SİZ MAÇI VERDİ!

        Maçı Berk ile tamamlamak gerekiyordu bana göre. Geri dönüşün fitilini yakan Berk'e güvenmemekle büyük hata yaptı Alimpijevic. Son 4.46 kala oyundan alındı ve bir daha hiç oyuna girmedi. Tuhaf bir karardı. Beşiktaş'ın savunmada 'döküldüğü' maçta Berk'in sadece 5 dakika süre alabilmesine hayret ettim açıkçası ki bu süreye 3 sayı, 2 asist sığdırdı.

        SON TOP MORGAN'IN HAKKIYDI

        Ve gelelim son topa... Evet, Nowell ikinci yarıda maça ısındı, hatta Beşiktaş adına Omoruyi ile birlikte takımının skoreri oldu ama o son topu 6'da 5 üçlük atan bomboş durumdaki Morgan'a çıkarmamak 'hatalar gecesi'nin son darbesi oldu Beşiktaş'a. Sonuçta Nowell'ın son saniyedeki şutu potaya girmeyince kaybeden Kartal oldu.

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        5 NUMARA ROTASYONU VE YENİ TRANSFERLER...

        Omoruyi ve Nowell (ikinci yarı performansıyla) dışındaki yeni transferler hayal kırıklığı yarattı bende. Özellikle Jeffries... Ne şut kullandı ne sorumluluk aldı, ne de enerji kattı. Maçta yok gibiydi. Ne varsa eskilerde vardı. Dotson, Morgan ve Berk öne çıkan isimler oldu siyah-beyazlılar adına. Wilbekin'in 12 sayısına ise aldanmamak gerek. O varken savunmada çok zayıf kaldı Beşiktaş. Bu takımın en büyük sorunu ise net bir şekilde 5 numara rotasyonu. Ne Zizic ne de Gabriel'le Euroleague'de play-off yarışına girilmez.

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        #beşiktaş
        #EuroLeague
        #Berk Uğurlu
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