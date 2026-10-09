Ümraniyespor: 1 - Sarıyer: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Sarıyer, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Ümraniyespor haftayı 7, Sarıyer ise 15 puanla tamamladı.
Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:04 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Sarıyer karşılaştı. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 23. dakikada Oğuz Yıldırım atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 73. dakikada Efecan Karaca kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 7'ye, Sarıyer ise 15'e çıkardı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Boluspor'u ağırlayacak. Sarıyer, Bodrum FK'yı konuk edecek.
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