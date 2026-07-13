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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Uruguay'da Diego Forlan dönemi

        Uruguay'da Diego Forlan dönemi

        Uruguay, Marcelona Bielsa'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için geçici olarak Diego Forlan'ı getirdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        Uruguay'da Diego Forlan dönemi!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak beklentilerin altında kalan Uruguay Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Diego Forlan oldu.

        Uruguay Futbol Federasyonu, alınan sonuçların ardından Marcelo Bielsa ile devam etmeme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından milli takımda yeni dönem için Diego Forlan göreve getirildi.

        FORLAN GEÇİCİ OLARAK GETİRİLDİ

        Uruguay futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Diego Forlan, milli takımın başında geçici olarak görev yapacak.

        47 yaşındaki teknik direktörün Mart 2027'ye kadar takımın başında olacağı belirtildi.

        TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

        2019 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Diego Forlan, kısa süre sonra teknik direktörlüğe adım attı.

        Forlan, 2020 yılında Penarol'u, 2021 yılında ise CA Atenas'ı çalıştırdı.

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