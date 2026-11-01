Usta yorumcular Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi: Kuyt geçiş dönemini yönetemez

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaştı ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcuları Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Yalçın Ayhan; kritik mücadeleyi değerlendirdi.

"BUNA MAKUS TALİH DENİR"

Gürcan Bilgiç: Takımın toparlanmasının ya da üst düzey oyuncuların bir disipline girmesinin birinci çaresi, kenardaki adama saygı duymaları ve inanmaları. Bugün Fenerbahçe takımı Kuyt'a saygı duymadı demem. Ama o var ya, senin biraz önce bahsettiğin öğrenilmiş çaresizlik. Yani makus talih denir buna. Çünkü Beşiktaş maçında öne geçti, kaybetti. Gençlerbirliği maçında öne geçti, kaybetti. Slavia maçında öne geçti, berabere kaldı. Bu karşılaşmada öne geçti, kaybetti. Bu noktada bu yenilgilerin ortak noktası ne? Topu rakibe verip geri çekilme. Hata yapmaya uygun, sarsak bir defans hattıyla oynaman.

REKLAM

🟡🔵 Fenerbahçe 2 dakikada 3 puan kaybetti



🎙️ @gurcanbilgic: Takımın toparlanmasının ya da üst düzey oyuncuların bir disipline girmesinin birinci çaresi, kenardaki adama saygı duymaları ve inanmaları. Bugün Fenerbahçe takımı Kuyt'a saygı duymadı demem.



Ama o var ya, senin biraz… pic.twitter.com/rxnMNCFsb2 — HT Spor (@HTSpor) October 31, 2026

"KUYT GEÇİŞ DÖNEMİNİ YÖNETEMEZ"

Yalçın Ayhan: Koskoca Fenerbahçe, Kuyt ile bu geçiş dönemini yönetemez. Kuyt'ın geçmişte hangi teknik direktörlük başarıları var ki bugün İsmail Kartal'ın yardımcısı olmuş ve gelecekte Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenecek? Bugün Fenerbahçe 1-0 kazanmış olsa da aynı eleştirileri yapacaktım. Çünkü kenardaki teknik direktör oyunun akışına müdahale edemezken rakip teknik direktör tecrübesiyle maçın seyrini değiştirdi. Trabzonspor, geçiş döneminde duygusallıktan uzak, radikal bir kararla Thomas Reis'i getirdi. Ligi ve dinamiklerini bilen bir teknik direktörle fark yarattı. Fenerbahçe'nin de bu süreci doğru yönetmesi gerekiyor.

REKLAM

🟡🔵 Fenerbahçe'de neler yanlış yapıldı ❓



🎙️ @Ayhylc02: Koskoca Fenerbahçe, Kuyt ile bu geçiş dönemini yönetemez. Kuyt'ın geçmişte hangi teknik direktörlük başarıları var ki bugün İsmail Kartal'ın yardımcısı olmuş ve gelecekte Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenecek?… pic.twitter.com/TCOF0EIocF — HT Spor (@HTSpor) October 31, 2026

"SÖYLENENLER KRONOLOJİYE UYMUYOR"

Gürcan Bilgiç: Pazartesi günü derbi oynandı. Salı günü Samandıra'da İsmail Hoca, Göztepe'nin videolarını seyrediyor. Göztepe'nin analiz videolarını izlediği sırada birdenbire "Ben istifa ettim." açıklamasını yapıyor. Bunun üzerine Aziz Başkan oraya gidiyor. Şimdi, psikolojim kötü durumu bu kronolojiye uymuyor. Söylenenler bu kronolojiyle örtüşmüyor yani.

🟡🔵 Fenerbahçe'de neler yanlış yapıldı ❓



🎙️ @gurcanbilgic: Pazartesi günü derbi oynandı. Salı günü Samandıra'da İsmail Hoca, Göztepe'nin videolarını seyrediyor. Göztepe'nin analiz videolarını izlediği sırada birdenbire "Ben istifa ettim." açıklamasını yapıyor. Bunun üzerine… pic.twitter.com/Tmpjytytzm — HT Spor (@HTSpor) October 31, 2026

"ASENSIO OLAYINI YÖNETEMEDİLER"

Gürcan Bilgiç: Asensio olayını da yönetemediler. Adam, Fenerbahçe'nin sırtında kambur kaldı. Fenerbahçe'nin giden iki oyuncusu var: Fred ve Talisca. Bugün ikisine de deli gibi ihtiyacı var. Muriqi'i aldın ama aynı özelliklere sahip bir santrfordan bir tane daha aldın: Lukaku'yu. Ya Muriqi'i alacaksın ya da Lukaku'yu alacaksın.

🟡🔵 Fenerbahçe'de neler yanlış yapıldı ❓



🎙️ @gurcanbilgic: Asensio olayını da yönetemediler. Adam, Fenerbahçe'nin sırtında kambur kaldı. Fenerbahçe'nin giden iki oyuncusu var: Fred ve Talisca. Bugün ikisine de deli gibi ihtiyacı var.



Muriç'i aldın ama aynı özelliklere sahip… pic.twitter.com/KsTx01H4jT — HT Spor (@HTSpor) October 31, 2026

"SAHADA EKSİK BİR TEKNİK DİREKTÖR VARDI"

Yalçın Ayhan: Neye üzüldüm biliyor musun? İlk kez Fenerbahçe'de uzun bir aranın ardından net bir santrfor performansına şahit olduk. Çok tartışılan Lukaku mükemmel oynadı. Ama sahada bir o kadar eksik bir teknik direktör vardı. Oyuna müdahale etmemesinden kaynaklı oyun bas bas bağırıyor: Nefes alamıyoruz, boğuluyoruz sahanın içerisinde. Çaresiziz hocam, bize yardım et. Ama yok, yardım eden yok. Bir teknik direktörün bir takım üzerinde bu kadar olumlu etki göstermesinin temel sebeplerinden biri de bu. Göztepe oyuna müdahalede bulundu, maçı kazandı. Diğer tarafta ise müdahale etmekte geç kalan teknik direktör, 1-0'dan maçı verdi.