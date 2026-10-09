Van Spor FK: 0 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. Kerem Dönertaş'ın golleriyle üç puana uzanan ve iki maçlık galibiyet hasretine son veren Bandırmaspor, puanını 13'e yükseltti. Van Spor FK ise 4 puanda kaldı.
Giriş: 09 Ekim 2026 - 21:55 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Van Spor FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla Bandırmaspor oldu.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 55. dakikalarda Kerem Dönertaş attı.
Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Bandırmaspor, puanını 13'e çıkardı. Van Spor FK ise haftayı 4 puanla bitirdi.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırmaspor, Sivasspor'u ağırlayacak.
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