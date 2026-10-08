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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig VAR Koordinatörü Yaşar Kemal Uğurlu istifa etti: Tahir Kum, HT Spor'da anlattı!

        VAR Koordinatörü Yaşar Kemal Uğurlu istifa etti: Tahir Kum, HT Spor'da anlattı!

        MHK'de VAR Koordinatörü olarak görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu istifa kararı aldı. Gazeteci, Tahir Kum istifa haberini HT Spor'da duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        VAR Koordinatörü Yaşar Kemal Uğurlu istifa etti!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklu yargılanmasına karar verilmiş, Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nda da üst üste istifa gelişmeleri yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da görevinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

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        VAR KOORDİNATÖRÜ UĞURLU İSTİFA ETTİ

        Son olarak gazeteci Tahir Kum'un haberine göre; VAR Koordinatörü Yaşar Kemal Uğurlu da istifa etti.

        Uğurlu'nun istifasını HT Spor'da değerlendiren Kum, " Bu istifa olayı, Yönetim Kurulu'ndaki istifalardan biraz daha bağımsız bir olay. Bunun, acaba bazı soruşturmalarda adının geçiyor olmasından da kaynaklı olabilir. Yine Merkez Hakem Kurulu'ndaki işleyişle ilgili de olabilir. Yani bunun neyden kaynaklandığını bilmiyoruz ama kendisinin istifa mektubunu verdiğini ve Futbol Federasyonu'nun da bunu işleme koyduğunu öğrendik ve bunu da kamuoyuyla paylaştık. Tabii kendisi VAR Koordinatör Yardımcısı gibi gözükse de Türkiye Futbol Federasyonu'nda, Merkez Hakem Kurulu'nda VAR Koordinatörü olarak devam ediyordu." dedi.

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        "DÜDÜĞÜNÜ ASAN BİRİSİNİN GÖREVE GETİRİLMESİ ÇELİŞKİYDİ"

        "Bırakma gerekçesiyle aylar sonra Futbol Federasyonu'nda bir göreve geliyor olması arasında bir çelişki vardı. Çünkü bırakma gerekçesi performansa bağlı olarak değil; yani hakemlik yaparken yapmaması gereken davranışlardan dolayıydı. Biliyorsunuz, ortaya çıkan bazı görüntüler olmuştu. Bundan dolayı görevi, hakemliği bırakan, düdüğünü asan birisinin, aynı federasyon ve aynı MHK döneminde bu sefer farklı bir göreve getiriliyor olması tabii biraz çelişkiydi."

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        #Yaşar Kemal Uğurlu
        #VAR hakemi
        #TFF
        #İstifa
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