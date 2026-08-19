Vedat Muriqi'den Lukaku açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

SAKATLIKTAN DÖNÜŞÜ

Sakatlıktan dönüş sürecine de değinen Muriqi, "Yeni transferim, başlanabilecek en kötü şekilde başladım. Daha ikinci idmanda alt adalemi yırttım. Beklenen zamandan çok daha erken döndüm. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bütün stat seferber oldu. Onların sayesinde 80 dakika oynadım." diye konuştu.

Henüz gol atamamasının kendisi için sorun olmadığını belirten Muriqi, "Gol atmam lazım, bunu da biliyorum. Ben burada daha önce oynadım. Beni bilen bilir, amacım gol atmak değil takıma faydalı olmaktır. Benim için kafi takıma yardımcı olduysam, gol olursa iki kat daha mutlu olurum. Goller gelecek." dedi.

LUKAKU SÖZLERİ

Lukaku'nun transferine de değinen Muriqi, "Çok çok iyi bir takımız. Dünya starı Lukaku geldi. Ondan öğreneceğim çok şey olacaktır. Birbirimizi tamamlayacağız. O da çok iyi niyetli bir insan. Fenerbahçe, her bölgede kaliteli bir takım." ifadelerini kullandı.

Sezonun uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Muriqi, "40-50 küsur maç oynayacağız, Vedat oynayacak, Lukaku oynayacak. Bunların önemi yok. Ana hedefe kilitlendik. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp, ligde şampiyon olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.