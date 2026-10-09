Ukrayna Premier Ligi'nin 8. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Veres Rivne ile deplasmanda karşılaştı.

Veres Rivne'nin ev sahipliğinde oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Shakhtar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.

İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTU

Karşılaşmanın 33. dakikasında Pedrinho'nun golüyle öne geçen Shakhtar Donetsk, 37. dakikada Veres Rivne'den Rostyslav Baran'ın kırmızı kart görmesiyle rakibinin 10 kişi kalmasının avantajını elde etti.

İkinci yarıda baskısını sürdüren konuk ekip, 58. dakikada Mykola Matviyenko'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Shakhtar, 71. dakikada Pedro Henrique'nin kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi.

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Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arda Turan'ın takımı, Veres Rivne deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SON DURUM

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligdeki 8. maçında 7. galibiyetini aldı ve puanını 21'e çıkararak maç fazlasıyla lider oldu. Veres Rivne ise 8 maç sonunda 9 puanda kaldı ve 6. sırada yer aldı.