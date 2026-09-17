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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Verstappen, 14 turda 100 amatör karting sürücüsünü geride bıraktı!

        Verstappen, 14 turda 100 amatör karting sürücüsünü geride bıraktı!

        Formula 1 şampiyonu Max Verstappen, Silverstone Ulusal Pisti'nde düzenlenen go-kart gösteri yarışında 100 amatör karting sürücüsünü yalnızca 14 tur ve 35 dakikada geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Verstappen'den 14 turluk şov!

        Formula 1'de 4 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Max Verstappen, go-kart gösteri yarışında 100 amatör sürücüyü 14 tur ve 35 dakikada geride bıraktı.

        İngiltere'deki Silverstone Ulusal Pisti'nde düzenlenen yarışta Hollandalı pilot, farklı ülkelerden 100 rakiple go-kart pistinde mücadele etti.

        Verstappen, kariyerine başladığı go-kart pistlerine sıra dışı bir mücadeleyle dönerken 40 farklı ülkeden içerik üreticileri ve sporcuları bir araya getiren organizasyonda Red Bull sporcusu Arda Saatçi de yer aldı.

        Hollandalı pilotun, pistteki tüm rakiplerini geçmesi için en fazla 35 tur ve 75 dakikası bulunuyordu.

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        Verstappen, go-kart gösteri yarışında 100 amatör sürücüyü geride bırakmak için yalnızca 14 tur ve 35 dakikaya ihtiyaç duydu

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        #Verstappen
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        #motor sporları
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