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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen ikinci kez baba oldu!

        Victor Osimhen ikinci kez baba oldu!

        Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in bir kız çocuğu dünyaya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 23:41 Güncelleme:
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        Victor Osimhen'in mutlu günü!

        Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in bir kız çocuğu dünyaya geldi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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